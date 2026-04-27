ANSES entra en la recta final del calendario de pagos de abril: quiénes cobran esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la etapa final del calendario de pagos correspondiente a abril. A esta altura del cronograma, la mayoría de las prestaciones ya fueron abonadas y ahora es el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del mínimo.

En esta última semana, los pagos se realizan de manera escalonada según la terminación del DNI. El cronograma quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 2 y 3: cobran el lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Cabe recordar que quienes cobran la jubilación mínima, junto con beneficiarios de asignaciones familiares y por embarazo, ya finalizaron sus pagos durante los días previos.

Además, durante abril los haberes se actualizaron con un incremento cercano al 2,9%, en línea con la inflación. Para el mes siguiente ya está previsto un nuevo ajuste, que rondará el 3,38%.