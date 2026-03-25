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AUMENTO

ANSES: en cuanto queda la Tarjeta Alimentar en abril

Con la actualización por inflación, cambian los montos de la AUH en abril. Cómo quedan los pago en este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en abril un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el esquema de movilidad mensual que ajusta los haberes según la inflación.

Con la suba del 2,9%, el monto total de la AUH pasará a ser de $136.666 por hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, no se cobra el total todos los meses: el organismo retiene el 20%, por lo que el pago directo será de aproximadamente $109.332. El resto se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y educación. ()

Además de este ingreso, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, un refuerzo clave destinado a la compra de alimentos. Este beneficio no tiene actualización automática, por lo que en abril mantendrá los mismos valores vigentes.

Los montos de la Tarjeta Alimentar son:

  • $52.250 para familias con un hijo
  • $81.936 para quienes tienen dos hijos
  • $108.062 para tres hijos o más ()

Al sumar ambos beneficios, los ingresos mensuales aumentan de forma considerable. Por ejemplo, una familia con un hijo puede superar los $160.000 entre la AUH y la Tarjeta Alimentar, mientras que en hogares con más hijos el monto total crece proporcionalmente. ()

Cabe recordar que la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que se cumplan los requisitos del programa.

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