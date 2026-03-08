Search
JUBILADOS Y PENSIONADOS

ANSES: el requisito fundamental que debés tener para acceder a trámites y beneficios

Se trata de un requisito fundamental para poder realizar gestiones, consultas y pedir prestaciones del organismo desde internet.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recuerda que existe un trámite fundamental que cualquier persona debe tener para poder acceder a beneficios, hacer consultas o gestionar prestaciones del organismo. Se trata de la Clave de la Seguridad Social, una herramienta personal que permite ingresar al sistema digital del organismo.

Contar con esta clave es imprescindible para utilizar el portal Mi ANSES y realizar trámites de manera online, sin necesidad de acercarse a una oficina. Desde ese sistema se pueden consultar fechas de cobro, iniciar gestiones, actualizar datos personales o verificar el estado de distintos beneficios.

Además, esta herramienta permite utilizar el servicio de Atención Virtual, que funciona desde la computadora o el celular y facilita la realización de trámites sin turno previo.

Para qué sirve la Clave de la Seguridad Social

Con esta clave los usuarios pueden realizar numerosas gestiones vinculadas a ANSES. Entre las más comunes se encuentran:

  • Consultar la fecha y el lugar de cobro de jubilaciones o asignaciones.
  • Revisar la historia laboral registrada.
  • Iniciar trámites o seguir el estado de solicitudes.
  • Actualizar datos personales y de contacto.
  • Verificar vínculos familiares registrados en el sistema.

Al ser personal e intransferible, cada titular debe generar su propia clave para poder acceder al sistema.

Cómo crear la Clave de la Seguridad Social

El trámite se puede hacer en pocos pasos a través de internet:

  1. Ingresar a la sección Mi ANSES desde la página oficial.
  2. Seleccionar la opción “Creá tu clave”.
  3. Colocar el número de CUIL y el número de trámite del DNI.
  4. Responder las preguntas de seguridad para validar la identidad.
  5. Elegir una clave personal para comenzar a usar el sistema.

En caso de no poder completar el proceso online, también es posible generar la clave de manera presencial en una oficina del organismo, presentando el DNI.

Desde ANSES destacan que contar con esta clave es uno de los pasos básicos para poder acceder a las prestaciones del organismo y realizar trámites de manera más rápida y segura.

