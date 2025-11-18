Search
tarjeta alimentar
PAGOS ANSES

ANSES: ¿De cuánto será la Tarjeta Alimentar en diciembre?

Las familias que reciben la Tarjeta Alimentar ya tienen confirmados los montos de diciembre, aunque el beneficio permanece sin actualizaciones.

ANSES informó que en diciembre se aplicará un aumento del 2,34% para las mensualidades de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, este incremento no se trasladará al beneficio extra de la Tarjeta Alimentar, que lleva más de un año y medio sin cambios.

Para ilustrar el monto de la AUH, se detalló lo siguiente: el monto bruto será de $122.467, de los cuales el 80% ($97.974) corresponde al pago mensual y el 20% ($24.493) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, los valores que se contemplan para diciembre son los siguientes:

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
  • Familias con 2 hijos: $81.936
  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Respecto al calendario de pagos, se estima que las fechas de acreditación seguirán la modalidad habitual según número de DNI: por ejemplo, los documentos terminados en 0 cobran el 9 de diciembre, en 1 el 10 de diciembre y en 9 el 16 de diciembre.

