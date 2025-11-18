ANSES: ¿De cuánto será la Tarjeta Alimentar en diciembre?

ANSES informó que en diciembre se aplicará un aumento del 2,34% para las mensualidades de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, este incremento no se trasladará al beneficio extra de la Tarjeta Alimentar, que lleva más de un año y medio sin cambios.

Para ilustrar el monto de la AUH, se detalló lo siguiente: el monto bruto será de $122.467, de los cuales el 80% ($97.974) corresponde al pago mensual y el 20% ($24.493) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, los valores que se contemplan para diciembre son los siguientes:

Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Respecto al calendario de pagos, se estima que las fechas de acreditación seguirán la modalidad habitual según número de DNI: por ejemplo, los documentos terminados en 0 cobran el 9 de diciembre, en 1 el 10 de diciembre y en 9 el 16 de diciembre.