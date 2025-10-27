Search
ANSES: de cuánto será el aguinaldo para los jubilados en diciembre

El organismo previsional confirmó los detalles del Sueldo Anual Complementario que se pagará antes de las Fiestas.

El pago del aguinaldo se acerca y los jubilados de ANSES ya comienzan a calcular cuánto cobrarán en diciembre. El beneficio, conocido oficialmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), se abona en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre.

El monto del aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En este cálculo no se incluye el bono de 70.000 pesos que reciben los jubilados con la mínima, ya que es un adicional no remunerativo.

De acuerdo con la Ley 27.073, la segunda mitad del aguinaldo debe depositarse antes del 18 de diciembre.

En noviembre, ANSES aplicará un incremento aproximado del 2,08%, que llevará la jubilación mínima a más de 330.000 pesos. Para diciembre, las consultoras privadas estiman una suba adicional de entre el 2% y el 2,6%.

Con estos valores, la jubilación mínima se ubicaría entre 340.113 y 341.811 pesos. En consecuencia, el aguinaldo rondaría entre los 170.056 y 170.905 pesos para quienes perciban el haber más bajo.

