Search
Instagram Facebook Twitter
JUBILADOS
ATENCIÓN JUBILADOS

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en noviembre

Los haberes previsionales tendrán un incremento del 1,93% en noviembre, de acuerdo con la inflación de septiembre.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en noviembre de 2026. La actualización será del 1,93% y se calculará en función de la inflación registrada en septiembre, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará de $435.748,51 a aproximadamente $444.158,45. De mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzaría los $514.158,45.

El incremento forma parte del esquema de movilidad previsional vigente, que establece actualizaciones mensuales de los haberes en función de la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el índice de septiembre determina la suba que se aplicará durante noviembre.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con el aumento previsto, los montos estimados para las principales prestaciones previsionales serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: $444.158,45.
  • Jubilación mínima con bono de $70.000: $514.158,45.
  • Jubilación máxima: $2.988.765,84.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,76.
  • PUAM con bono de $70.000: $425.326,76.
  • Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $310.910,91.
  • Pensión No Contributiva por invalidez o vejez con bono de $70.000: $380.910,91.

ETIQUETAS:

Ansesjubilados y pensionadosnuevo aumentoNOVIEMBRE 2026

+ Noticias

Vuelve al interior

Todo definido: se confirmaron los rivales y las sedes para los partidos de la Selección argentina en noviembre

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN JUBILADOS

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en noviembre

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

“Coppola, el representante” vuelve a Disney+ con seis nuevos capítulos

Por: Violeta Díaz Costa

a favor de Milei

Financiamiento universitario: la Justicia suspendió las multas diarias de $100.000 al Gobierno

Por: María Orozco

aliados

Los diputados mendocinos que ayudaron al Gobierno e impidieron tratar la Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento familiar

Por: María Orozco

Marcha Universitaria

Mendoza marchó por el financiamiento de las universidades públicas

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter