ANSES: cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en noviembre

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en noviembre de 2026. La actualización será del 1,93% y se calculará en función de la inflación registrada en septiembre, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará de $435.748,51 a aproximadamente $444.158,45. De mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzaría los $514.158,45.

El incremento forma parte del esquema de movilidad previsional vigente, que establece actualizaciones mensuales de los haberes en función de la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el índice de septiembre determina la suba que se aplicará durante noviembre.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con el aumento previsto, los montos estimados para las principales prestaciones previsionales serán los siguientes: