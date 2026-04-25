ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las pensiones no contributivas (PNC) que se abonarán en mayo de 2026, en el marco de la actualización mensual basada en la inflación.

El incremento será cercano al 3,3%, en línea con el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impactará en todas las prestaciones sociales que paga el organismo.

Con esta suba, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzarán un haber aproximado de $275.221,87. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno continúa otorgando a los beneficiarios de menores ingresos, lo que eleva el total a percibir a $345.221,87.

En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el monto es equivalente al de la jubilación mínima, que en mayo rondará los $393.174,10, y podrá superar los $460.000 si se incluye el refuerzo adicional.

El bono extraordinario se mantiene sin cambios y se paga de manera automática junto con el haber mensual. Está dirigido principalmente a quienes cobran la mínima, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas.

Desde el organismo previsional indicaron que este refuerzo funciona de forma proporcional para quienes superan el haber mínimo, hasta alcanzar un tope establecido.

Las pensiones no contributivas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria, como personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura o madres con siete hijos o más.