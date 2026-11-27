La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga una ayuda económica mensual durante el embarazo a través de la Asignación Familiar por Prenatal. Sin embargo, para acceder al beneficio es necesario cumplir con determinados requisitos y realizar el trámite antes del nacimiento.

La prestación puede solicitarse a partir de la semana 12 de gestación y se paga hasta el mes en que se produce el nacimiento o la interrupción del embarazo, con un máximo de nueve mensualidades.

Uno de los aspectos más importantes es el plazo para presentar la solicitud. Según las condiciones establecidas por el organismo, el embarazo debe acreditarse mientras continúa la gestación. Si el trámite se inicia después del nacimiento o de la interrupción del embarazo, no corresponde el pago de la asignación.

Además, la fecha en que se realiza la gestión influye en la cantidad de meses que se pueden cobrar. Para acceder al pago completo, se recomienda iniciar el trámite entre el tercer y el sexto mes de embarazo. Si se presenta después de ese período, pueden reconocerse solamente las mensualidades que resten hasta el nacimiento.

Quiénes pueden cobrar la Asignación Familiar por Prenatal

El beneficio está destinado a distintos grupos de trabajadores y titulares de prestaciones sociales. Pueden solicitarlo:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas de las categorías A a H.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para acceder, también es necesario respetar los topes de ingresos individuales y del grupo familiar establecidos por ANSES. En determinados casos se exige una antigüedad laboral mínima de tres meses.

Cómo realizar el trámite en ANSES

La solicitud es gratuita y puede gestionarse a través de Atención Virtual o de manera presencial en una oficina del organismo, con turno previo.

Antes de comenzar, es importante verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados en Mi ANSES.

Para solicitar la asignación se deben seguir estos pasos: