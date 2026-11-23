Quienes se casaron, tuvieron un hijo o recibieron una sentencia de adopción durante 2024 todavía pueden tener tiempo para solicitar el pago único que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, hay una fecha que deben tener en cuenta: el organismo establece un plazo máximo de dos años desde el acontecimiento para iniciar el trámite.

Se trata de las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción. A diferencia de otros beneficios que se cobran todos los meses, estos pagos se entregan una sola vez y están sujetos a determinados requisitos.

Según las condiciones establecidas por ANSES, la solicitud puede realizarse una vez que hayan transcurrido dos meses desde el matrimonio, el nacimiento o la sentencia de adopción. A partir de ese momento, los beneficiarios tienen hasta dos años para completar la gestión.

Por ejemplo, una persona que se casó el 30 de noviembre de 2024 tendrá tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026 para pedir la asignación. El mismo criterio se aplica a los nacimientos y las adopciones, por lo que cada caso tiene su propia fecha límite.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones de ANSES

Estos beneficios están destinados principalmente a trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Prestación por Desempleo, personas cubiertas por determinadas prestaciones de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

En el caso de las asignaciones por nacimiento y adopción, también pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que cumplan con las condiciones previstas por el organismo.

Cómo hacer el trámite para cobrar el pago único

Antes de iniciar la solicitud, es conveniente ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para comprobar que los datos personales y familiares estén actualizados.

Para gestionar cualquiera de estas tres asignaciones, el organismo dispone del formulario PS 2.94. Según el beneficio que se solicite, también puede ser necesario presentar el DNI, la partida de nacimiento, el acta de matrimonio o la sentencia de adopción.

Quienes ya hayan iniciado el trámite pueden consultar cómo sigue la gestión a través del servicio de consulta de ANSES para las asignaciones por nacimiento, matrimonio y adopción. Para hacerlo, deben ingresar el CUIL del titular y la fecha del acontecimiento.