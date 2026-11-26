La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este viernes 27 de noviembre no habrá atención presencial en ninguna de sus oficinas y delegaciones del país. La medida responde al asueto administrativo por la conmemoración del Día del Trabajador Previsional Argentino.

Desde el organismo aclararon que no se asignaron turnos para esa jornada, por lo que quienes tenían previsto realizar alguna gestión presencial no deberán cancelar ni reprogramar citas. La atención habitual se retomará el lunes 30 de noviembre, en los horarios habituales.

La decisión alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales que habitualmente realizan consultas o trámites en las dependencias del organismo. No obstante, el cierre de las oficinas no afectará el funcionamiento del calendario de pagos.

Qué beneficiarios de ANSES cobran este viernes 27 de noviembre

A pesar del asueto administrativo, ANSES confirmó que las acreditaciones bancarias se realizarán con normalidad. Los bancos también mantendrán su actividad habitual durante toda la jornada.

Según el cronograma de noviembre, este viernes cobrarán:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Titulares de la Prestación por Desempleo: DNI terminados en 4 y 5.

De esta manera, quienes tengan asignada una fecha de cobro para el viernes recibirán sus haberes en sus respectivas cuentas bancarias, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Cómo realizar trámites de ANSES durante el asueto

Aunque las dependencias permanecerán cerradas, los beneficiarios podrán continuar realizando consultas y gestiones a través de los canales digitales del organismo.

Las alternativas disponibles son: