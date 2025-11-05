ANSES confirmó nuevos aumentos para jubilados y asignaciones familiares desde noviembre: cuánto se cobrará

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un aumento del 2,08% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que regirá desde noviembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante las Resoluciones 338 y 339/2025, acompaña la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Con este reajuste, el haber mínimo pasará de $326.298 a $333.085,39, mientras que el haber máximo se elevará de $2.195.679 a $2.241.349,35. Además, los jubilados que cobran la mínima continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000, por lo que su ingreso total ascenderá a $403.085,39.

El documento, firmado por el titular de ANSES, Fernando Bearzi, también establece nuevas bases imponibles: la mínima será de $112.183,09 y la máxima de $3.645.898 a partir de los haberes devengados en noviembre.

En cuanto a las prestaciones complementarias, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $152.371,37, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $266.468,31. Sumando el bono, la PUAM alcanzará $336.468,31.

Las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y por Embarazo también tendrán un incremento: el monto general llegará a $119.691, y para quienes residen en la Zona I (que incluye provincias patagónicas y el Partido de Patagones) será de $155.599.

Para trabajadores registrados, el valor de la asignación por hijo dependerá del ingreso familiar:

Hasta $926.676, se percibirán $59.851 .

. Entre $926.676 y $1.359.061, $40.371 .

. Entre $1.359.061 y $1.569.083, $24.418 .

. De $1.569.083 a $4.907.218, $12.597.

Los mismos montos aplican a la Asignación Familiar Prenatal. En el caso de hijos con discapacidad, los valores ascienden hasta $194.873 por hijo, según el nivel de ingresos familiares.

Para los monotributistas, los importes también se actualizan de acuerdo a la categoría:

Categoría A: $59.851

Categoría B: $40.371

Categoría C: $24.418

Categorías D a G: $12.597

Asimismo, las asignaciones por única vez también registran aumentos:

Nacimiento: $69.763

$69.763 Adopción: $417.116

$417.116 Matrimonio: $104.459

$104.459 Ayuda Escolar Anual: $42.039

El incremento alcanza también a los veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de la prestación por desempleo, entre otros programas sociales.

Finalmente, la normativa aclara que si una persona del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.453.609, el hogar quedará excluido del cobro de las asignaciones, incluso si la suma total de ingresos no supera el límite máximo establecido.