ANSES confirmó nuevos aumentos para jubilados y asignaciones familiares desde noviembre: cuánto se cobrará

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un aumento del 2,08% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que regirá desde noviembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante las Resoluciones 338 y 339/2025, acompaña la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
Con este reajuste, el haber mínimo pasará de $326.298 a $333.085,39, mientras que el haber máximo se elevará de $2.195.679 a $2.241.349,35. Además, los jubilados que cobran la mínima continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000, por lo que su ingreso total ascenderá a $403.085,39.
El documento, firmado por el titular de ANSES, Fernando Bearzi, también establece nuevas bases imponibles: la mínima será de $112.183,09 y la máxima de $3.645.898 a partir de los haberes devengados en noviembre.
En cuanto a las prestaciones complementarias, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $152.371,37, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $266.468,31. Sumando el bono, la PUAM alcanzará $336.468,31.
Las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y por Embarazo también tendrán un incremento: el monto general llegará a $119.691, y para quienes residen en la Zona I (que incluye provincias patagónicas y el Partido de Patagones) será de $155.599.
Para trabajadores registrados, el valor de la asignación por hijo dependerá del ingreso familiar:
- Hasta $926.676, se percibirán $59.851.
- Entre $926.676 y $1.359.061, $40.371.
- Entre $1.359.061 y $1.569.083, $24.418.
- De $1.569.083 a $4.907.218, $12.597.
Los mismos montos aplican a la Asignación Familiar Prenatal. En el caso de hijos con discapacidad, los valores ascienden hasta $194.873 por hijo, según el nivel de ingresos familiares.
Para los monotributistas, los importes también se actualizan de acuerdo a la categoría:
- Categoría A: $59.851
- Categoría B: $40.371
- Categoría C: $24.418
- Categorías D a G: $12.597
Asimismo, las asignaciones por única vez también registran aumentos:
- Nacimiento: $69.763
- Adopción: $417.116
- Matrimonio: $104.459
- Ayuda Escolar Anual: $42.039
El incremento alcanza también a los veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de la prestación por desempleo, entre otros programas sociales.
Finalmente, la normativa aclara que si una persona del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.453.609, el hogar quedará excluido del cobro de las asignaciones, incluso si la suma total de ingresos no supera el límite máximo establecido.