ANSES confirmó las fechas de pago del Fondo de Desempleo de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos del Fondo de Desempleo correspondiente a noviembre de 2026. La asistencia económica está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad y se acreditará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los depósitos se realizarán en cinco jornadas, entre el miércoles 25 de noviembre y el martes 1° de diciembre. De esta manera, los beneficiarios podrán consultar con anticipación qué día tendrán disponible el dinero.

El cronograma establecido por el organismo previsional quedó organizado de la siguiente manera:

Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 1° de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Es importante aclarar que los pagos realizados durante noviembre corresponden a la prestación de octubre, ya que el Fondo de Desempleo se liquida a mes vencido. El importe de esta asistencia se calcula en función del 75% de la mejor remuneración mensual que haya recibido el trabajador durante los últimos seis meses de actividad laboral. Sin embargo, existen límites mínimos y máximos establecidos en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Para los pagos que se acreditarán en noviembre, correspondientes a la cuota de octubre, los valores serán:

Monto mínimo: $195.600.

Monto máximo: $391.200.

En tanto, para la cuota correspondiente a noviembre, que se depositará durante diciembre, los importes tendrán una actualización:

Monto mínimo: $199.400.

Monto máximo: $398.800.

Quiénes pueden acceder al Fondo de Desempleo de ANSES

La prestación está dirigida a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin justa causa o cuyo contrato laboral haya finalizado. En cambio, quienes hayan renunciado voluntariamente a su puesto no pueden solicitar este beneficio.

La cantidad de cuotas que recibe cada persona depende de los aportes realizados durante los últimos tres años de actividad laboral. Para los trabajadores permanentes, la escala establece:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas.

Entre 12 y 23 meses de aportes: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses de aportes: 8 cuotas.

Más de 36 meses de aportes: 12 cuotas.

Además, las personas de 45 años o más cuentan con un beneficio adicional: ANSES contempla seis cuotas extraordinarias que se suman a las que les corresponden según sus aportes.