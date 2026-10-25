ANSES confirmó la fecha de cobro del aguinaldo 2026 para jubilados

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El pago se acreditará junto con los haberes mensuales, de acuerdo con el cronograma previsto para el último mes del año.

El calendario contempla distintas fechas para los beneficiarios que perciben el haber mínimo y para quienes cobran montos superiores. De esta manera, la fecha de acreditación dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del tramo de ingresos previsionales al que pertenezca cada titular.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados

El medio aguinaldo equivale al 50% del mayor haber mensual devengado durante el segundo semestre del año, según las condiciones correspondientes a cada prestación. Para determinar el importe definitivo de diciembre, se deberán considerar las actualizaciones de las jubilaciones aplicadas hasta ese mes.

Por este motivo, los montos finales todavía pueden variar en función de los aumentos previsionales que se establezcan antes de fin de año. El importe que recibirá cada beneficiario dependerá de su haber actualizado y de su situación particular.

Cuándo cobran los jubilados en diciembre de 2026

Según el cronograma difundido para diciembre, los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo