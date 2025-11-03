ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre: aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2025. El mes llegará con una nueva suba en los haberes y la continuidad del bono de refuerzo, destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Aumento y bono extraordinario

Según informó el organismo, los haberes jubilatorios tendrán una actualización del 2,08%, conforme al último índice de inflación informado por el INDEC. Además, se otorgará un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciban el haber mínimo, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Con estas medidas, la jubilación mínima pasará a ser de aproximadamente $403.150,65, cifra compuesta por el haber de $333.150,65 más el refuerzo de $70.000. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en torno a los $336.520,52, y las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicarán cerca de $303.205,46.

El haber máximo del régimen general, por su parte, ascenderá a unos $2.241.788,48.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados

Los pagos de noviembre se realizarán de manera escalonada, según la terminación del número de documento de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11

DNI terminados en 2: miércoles 12

DNI terminados en 3: jueves 13

DNI terminados en 4: viernes 14

DNI terminados en 5: lunes 17

DNI terminados en 6: martes 18

DNI terminados en 7: miércoles 19

DNI terminados en 8: jueves 20

DNI terminados en 9: viernes 21

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28

Asignaciones sociales

Las fechas de pago para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF) también se extenderán a lo largo de noviembre, siguiendo el mismo esquema de finalización del DNI, desde el lunes 10 hasta el lunes 24 aproximadamente.

El bono de $70.000 se aplicará en su totalidad para quienes perciban la jubilación mínima, mientras que los titulares con haberes superiores recibirán un monto proporcional. El incremento del 2,08% responde a la nueva fórmula de movilidad, que actualiza los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro y los detalles del bono o de las actualizaciones ingresando a www.anses.gob.ar o a través de la aplicación Mi ANSES.