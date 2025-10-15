ANSES confirmó de cuánto será el aumento de la AUH: cómo quedan los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se aplicará desde octubre, junto con tres bonos adicionales para reforzar los ingresos de las familias más vulnerables, según confirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Con este aumento, el monto total de la AUH se eleva a $119.737 por cada hijo o hija, de los cuales el haber neto —tras la retención del 20%— será de $95.789. Según se informó desde Capital Humano, la medida busca “fortalecer los ingresos de los hogares y acompañar a las familias que más lo necesitan” en el contexto económico actual.

Además del incremento principal, ANSES confirmó tres bonos extraordinarios que se acreditarán durante el mes junto con la prestación habitual: la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche y el reintegro del 20% retenido.

Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar está destinada a familias con hijos menores de 14 años y se acredita de manera automática, sin necesidad de trámite previo. Los montos varían según la cantidad de niños a cargo:

$52.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $81.936 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $108.062 para familias con tres o más hijos.

👉 Te compartimos los cronogramas de pago de la prestación Alimentar.



✅ Con Alimentar garantizamos el acceso a la canasta básica alimentaria.



❗Vas a recibir el monto depositado en la misma fecha y cuenta en la que cobrás tu asignación. pic.twitter.com/YwvhFbijQn — ANSES (@ansesgob) October 8, 2025

Complemento Leche

Los beneficiarios con hijos menores de tres años recibirán un refuerzo de $44.230 por cada niño, dentro del programa Complemento Leche, que tiene como objetivo garantizar una adecuada alimentación y nutrición infantil en los primeros años de vida.

Reintegro del 20% retenido

El reintegro anual del 20% retenido se hará efectivo para los titulares que presenten el Formulario PS 1.47, ya sea de forma presencial en las oficinas de ANSES o a través de la plataforma “Mi ANSES”. Para acceder, deberán acreditar los controles de salud, el calendario completo de vacunación y la asistencia escolar de los niños o niñas a cargo.

Las medidas, enmarcadas dentro de la política de contención social impulsada por el Ministerio de Capital Humano, apuntan a mantener el nivel de cobertura de las prestaciones y asegurar que las familias de menores recursos puedan afrontar el último trimestre del año con un mayor respaldo económico.