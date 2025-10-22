Search
PAGOS ANSES

ANSES confirma fecha de pago del aguinaldo de diciembre para jubilados

ANSES confirmó el plazo máximo para el pago del aguinaldo de diciembre a jubilados y pensionados, cuáles son los montos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados debe pagarse antes del 18 de diciembre, según lo establece la Ley 27.073 de Contrato de Trabajo. Este pago corresponde a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario que se abona dos veces al año.

El cálculo del aguinaldo se realiza sobre el 50 % del haber mensual más alto percibido hasta ese momento. En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el Estado otorga un refuerzo especial que no se suma al cálculo del Sueldo Anual Complementario.

Tomando en cuenta los aumentos previstos para noviembre de 2025, el monto estimativo del aguinaldo para quienes cobran la mínima rondaría los 166.526 pesos, mientras que para los jubilados con haberes máximos podría alcanzar alrededor de 1.120.564 pesos. Estos valores son aproximados y dependen del haber final del mes de noviembre.

De esta manera, ANSES asegura que los beneficiarios recibirán su aguinaldo dentro del plazo legal, garantizando que los recursos estén disponibles antes de fin de año.

