ANSES: cómo será el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados y pensionados. Como ocurre cada mes, el cronograma se organiza en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y diferencia entre quienes perciben el haber mínimo y aquellos con ingresos superiores.

En primer lugar, cobrarán los jubilados y pensionados que perciben la mínima. Los pagos comenzarán el lunes 11 de mayo y se irán acreditando de manera escalonada en los días hábiles siguientes, según el número final del DNI. Este grupo concentra la mayor cantidad de beneficiarios dentro del sistema previsional.

Por su parte, quienes cobran haberes superiores al mínimo tendrán sus fechas asignadas hacia la segunda mitad del mes. El calendario se iniciará el 22 de mayo para los documentos finalizados en 0 y 1, y continuará de forma progresiva hasta el 29 de mayo, jornada en la que percibirán sus haberes los DNI terminados en 8 y 9.

El esquema, de esta manera, mantiene la lógica habitual de pagos que aplica ANSES, con una distribución ordenada para evitar la concentración de beneficiarios en un mismo día y facilitar el acceso a los cobros.

Además, mayo llegará con una actualización en los montos de las prestaciones. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución de la inflación, por lo que jubilaciones y pensiones recibirán un incremento respecto al mes anterior.