Quienes perdieron su trabajo y solicitaron la Prestación por Desempleo de ANSES pueden encontrarse con una respuesta negativa al momento de gestionar el beneficio. Sin embargo, que el organismo rechace la primera solicitud no significa necesariamente que se haya perdido el derecho a cobrarlo.

En determinadas situaciones, es posible pedir una revisión del expediente, corregir errores administrativos y presentar documentación que permita acreditar que se cumplen las condiciones para acceder a la prestación.

Para iniciar el reclamo, lo primero es conocer cuál fue el motivo específico por el que ANSES rechazó la solicitud. A partir de esa información, el trabajador podrá reunir los comprobantes necesarios y solicitar que se vuelva a evaluar su situación.

Por qué ANSES puede rechazar la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica temporal destinada a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Para acceder, es necesario cumplir con determinados requisitos laborales y administrativos.

Entre los motivos más frecuentes por los que ANSES puede rechazar una solicitud se encuentran:

Falta de aportes: los trabajadores permanentes comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo deben contar con al menos seis meses de aportes al Fondo Nacional de Empleo durante los últimos tres años anteriores al cese laboral.

los trabajadores permanentes comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo deben contar con al menos seis meses de aportes al Fondo Nacional de Empleo durante los últimos tres años anteriores al cese laboral. Errores en los registros laborales: las diferencias en las fechas de ingreso o egreso, los datos incorrectos informados por el empleador o las inconsistencias en las bases de ANSES pueden generar inconvenientes.

las diferencias en las fechas de ingreso o egreso, los datos incorrectos informados por el empleador o las inconsistencias en las bases de ANSES pueden generar inconvenientes. Documentación incompleta: no presentar el telegrama de despido, la carta documento, los recibos de sueldo o el acuerdo homologado, cuando corresponda, puede impedir que se valide la solicitud.

no presentar el telegrama de despido, la carta documento, los recibos de sueldo o el acuerdo homologado, cuando corresponda, puede impedir que se valide la solicitud. Renuncia voluntaria o incompatibilidades: quienes dejaron su trabajo por decisión propia o reciben otras prestaciones incompatibles pueden quedar excluidos del beneficio, según las condiciones de cada caso.

Cómo reclamar ante ANSES si rechazaron el trámite

Una vez identificado el motivo de la denegatoria, el titular puede iniciar un pedido de revisión. Para hacerlo, debe seguir una serie de pasos:

1. Consultar el motivo del rechazo: ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el estado del expediente y conocer la causa de la respuesta negativa.

2. Reunir la documentación: preparar los recibos de sueldo, certificaciones de servicios, telegramas de despido y constancias de aportes que permitan demostrar que se cumplen los requisitos.

3. Presentar el reclamo: ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a Atención Virtual con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí se pueden utilizar las opciones disponibles para gestionar el reclamo relacionado con la Prestación por Desempleo.

4. Solicitar un turno presencial: si el organismo necesita verificar documentación original o realizar alguna validación presencial, se puede pedir un turno a través de la página oficial y concurrir a una oficina con el DNI y los comprobantes correspondientes.