anses agosto
ANSES: cómo obtener la constancia de CUIL de manera rápida y sencilla

El trámite para obtener la constancia del CUIL se puede realizar en pocos minutos desde la web de ANSES, sin costo y sin turno previo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite obtener la constancia del CUIL de forma gratuita, completamente online y sin necesidad de turno. Este documento es fundamental para realizar diversos trámites laborales, bancarios y administrativos.

El CUIL, sigla que significa Código Único de Identificación Laboral, vincula a cada ciudadano con el sistema de seguridad social. Su constancia suele ser solicitada al momento de acceder a un empleo formal, gestionar aportes, tramitar asignaciones familiares, iniciar jubilaciones o realizar operaciones en entidades financieras. Por eso, se recomienda descargar y conservar una copia digital para tenerla siempre disponible.

Cómo sacar la constancia de CUIL paso a paso

  1. Ingresar al sitio oficial de la ANSES.
  2. Seleccionar la opción “Constancia de CUIL” en el menú principal.
  3. Completar los datos personales solicitados: nombre, apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo.
  4. Hacer clic en “Consultar”.
  5. El sistema mostrará el número de CUIL y permitirá descargar o imprimir la constancia en formato PDF.

El trámite es totalmente gratuito, no requiere turno previo y tiene validez legal, ya que el documento incluye un código de verificación digital. Además, quienes lo prefieran pueden obtener la constancia de manera presencial en cualquiera de las oficinas de la ANSES.

