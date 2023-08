Anses: cómo acceder al bono $81.000 para jubilados y pensionados

A partir del próximo mes de septiembre, se implementarán pagos adicionales para este grupo de beneficiarios. Según el anuncio del Gobierno, en septiembre se desembolsarán $27.000, cifra que se repetirá también en octubre y noviembre. Esto significa que los beneficiarios recibirán un total de $81.000 en estos tres meses consecutivos. Además, en el próximo mes, se espera un aumento significativo del 23,29% en los haberes de este grupo.

La actualización en cuestión tiene un alcance notable, llegando a casi 17 millones de beneficiarios de Anses. Como resultado de estos cambios, un jubilado con un haber mínimo verá reflejada una suma de $114.460 en su bolsillo en el mes de septiembre, cuando se sumen tanto su haber como el refuerzo mensual.

Este aumento impacta en la jubilación mínima, generando un incremento anual del 127,3%. Esto representa un alivio financiero significativo para este grupo de personas que dependen de sus beneficios.

La Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo experimentarán un aumento, pasando a ser de $17.093 por mes. Estos cambios beneficiarán a aproximadamente 4.2 millones de niñas, niños y adolescentes que dependen de estas asignaciones.

¿Para quiénes es el aumento?

Cabe destacar que este aumento de beneficios se aplica a diversos grupos de jubilados y pensionados, incluyendo a aquellos que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la Pensión no Contributiva por Vejez, la Pensión no Contributiva por Invalidez, la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os, las Pensiones Graciables a cargo de anses y Otras Pensiones no Contributivas.