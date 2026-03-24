ANSES arrancó con los pagos por desempleo en marzo

ANSES comenzó el pasado 20 de marzo con el pago de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con ciertos requisitos.

Este beneficio mensual está dirigido a personas en relación de dependencia que fueron despedidas sin causa, por finalización de contrato o por situaciones externas. El objetivo es acompañar económicamente mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

En cuanto a los montos, varían según los aportes y el salario previo de cada trabajador. De todos modos, existen límites establecidos: en marzo de 2026 el mínimo es de $176.200 y el máximo puede llegar a $352.400, en línea con el Salario Mínimo Vital y Móvil.

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI:

Documentos terminados en 0 y 1: desde el 20 de marzo

Terminados en 2 y 3: desde el 25 de marzo

Terminados en 4 y 5: desde el 26 de marzo

Terminados en 6 y 7: desde el 27 de marzo

Terminados en 8 y 9: desde el 30 de marzo

Para acceder a esta prestación, los trabajadores deben haber tenido aportes previos. En el caso de empleados permanentes, se exige al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años antes de quedar desempleados.

El trámite es gratuito y puede hacerse tanto de manera presencial en una oficina de ANSES como a través de la plataforma online del organismo, presentando la documentación que acredite la situación de desempleo.