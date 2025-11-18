Search
PAGOS ANSES

ANSES anuncia el aumento más alto de los últimos meses para jubilados: ¿Cuánto cobran?

El organismo confirmó un incremento del 2,34% para diciembre, que se suma al aguinaldo y a un bono extraordinario.

ANSES informó que en diciembre los jubilados recibirán un aumento del 2,34%, el más alto de los últimos seis meses. Este ajuste responde al mecanismo de movilidad vigente, que actualiza los haberes según la inflación mensual informada por el INDEC.

Diciembre será un mes clave porque, además del aumento, los jubilados percibirán el aguinaldo y, en el caso de quienes cobran el haber mínimo, un bono extraordinario.

¿Cuánto cobrarán en diciembre?

  • La jubilación mínima quedará en: $340.746
  • El aguinaldo correspondiente será de: $170.373
  • Los jubilados con haberes mínimos recibirán además un bono de: $70.000
  • El total a cobrar (haber + aguinaldo + bono) será de: $581.119

Calendario de pago – Jubilación mínima:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Calendario de pago – Jubilaciones superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Este aumento del 2,34% se convierte en el más elevado desde mayo, tras una serie de incrementos mensuales más moderados. El sistema de movilidad actual otorga subas mensuales equivalentes a la inflación informada por el INDEC, reemplazando los aumentos trimestrales anteriores.

