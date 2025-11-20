Search
Instagram Facebook Twitter
jubilados
PAGOS ANSES

ANSES adelanta modificaciones en el pago de jubilados y pensionados para diciembre

El organismo oficial anunció que, para diciembre, se agruparán los pagos de haberes, aguinaldo y bono de los beneficiarios.

ANSES anunció que, durante diciembre, jubilados y pensionados recibirán en una misma fecha el haber mensual, el aguinaldo y el bono extraordinario. Además, el organismo definió un esquema de pago agrupado por terminación del DNI y aplicará un incremento del 2,3 %, correspondiente a la inflación del período.

Montos y aumentos

Con la actualización, los valores estimados para diciembre serán:

  • Jubilación mínima: $340.746 más un bono de $70.000.
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92.
  • PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 más bono de $70.000.
  • PNC para madres de siete o más hijos: $340.879,59 más bono de $70.000.
  • PUAM: $272.703,67 más bono de $70.000.

En cuanto al aguinaldo, que se calcula como la mitad del mayor haber percibido en el semestre (sin incluir bonos), los montos aproximados serán:

  • Jubilación mínima: $170.373.
  • Jubilación máxima: $1.146.898,46.
  • PNC por invalidez: alrededor de $119.307,85.
  • PNC madres de siete o más hijos: $170.373.
  • PUAM: aproximadamente $136.351,84.

Calendario adelantado

Para diciembre se estableció un calendario de pagos anticipado:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 13 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 14 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 20 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ETIQUETAS:

pago agrupadoAnsescalendario de pagosdiciembrejubilados y pensionados

+ Noticias

PAGOS ANSES

ANSES adelanta modificaciones en el pago de jubilados y pensionados para diciembre

Por: Violeta Díaz Costa

EFEMÉRIDES

20 de noviembre: Día Provincial del Agua en Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

EFEMÉRIDES

Día Internacional de los Derechos del Niño: una fecha para volver a mirar la infancia

Por: Violeta Díaz Costa

LUZ VERDE

Tras los arreglos del túnel, habilitaron el paso a Chile

Por: Violeta Díaz Costa

Boletín Oficial

El Gobierno llamó a audiencia pública para extraer potasio en el sur

Por: Redacción NDI

ORGULLO

Vóley femenino: Tunuyán se consagró campeón mendocino en la categoría sub-12

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter