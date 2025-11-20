ANSES adelanta modificaciones en el pago de jubilados y pensionados para diciembre

ANSES anunció que, durante diciembre, jubilados y pensionados recibirán en una misma fecha el haber mensual, el aguinaldo y el bono extraordinario. Además, el organismo definió un esquema de pago agrupado por terminación del DNI y aplicará un incremento del 2,3 %, correspondiente a la inflación del período.
Montos y aumentos
Con la actualización, los valores estimados para diciembre serán:
- Jubilación mínima: $340.746 más un bono de $70.000.
- Jubilación máxima: $2.293.796,92.
- PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 más bono de $70.000.
- PNC para madres de siete o más hijos: $340.879,59 más bono de $70.000.
- PUAM: $272.703,67 más bono de $70.000.
En cuanto al aguinaldo, que se calcula como la mitad del mayor haber percibido en el semestre (sin incluir bonos), los montos aproximados serán:
- Jubilación mínima: $170.373.
- Jubilación máxima: $1.146.898,46.
- PNC por invalidez: alrededor de $119.307,85.
- PNC madres de siete o más hijos: $170.373.
- PUAM: aproximadamente $136.351,84.
Calendario adelantado
Para diciembre se estableció un calendario de pagos anticipado:
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 13 de diciembre
- DNI terminados en 5: 14 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 16 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 20 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre