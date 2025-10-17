ANSES adelanta el nuevo monto de la AUH para noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer de forma anticipada el monto que percibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre, tras la aplicación del aumento correspondiente.

El ajuste se definió a partir del índice de inflación de septiembre informado por el INDEC, que desde julio de 2024 se utiliza como referencia para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El incremento proyectado para noviembre será del 2,1 %, por lo que los nuevos valores estimados quedarán en:

AUH: $119.714

$119.714 AUH con discapacidad: $389.809

Es importante tener en cuenta que los beneficiarios no cobran el total, ya que se retiene el 20 % de la prestación. Ese monto se libera una vez por año, al presentar la Libreta AUH que acredita la asistencia escolar y los controles de salud.

Además, continúa vigente el beneficio de la Tarjeta Alimentar, cuyos montos se mantienen sin cambios para noviembre: