ANSES adelanta el nuevo monto de la AUH para noviembre

El organismo previsional confirmó el incremento que recibirán los beneficiarios el próximo mes. Toda la información acá.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer de forma anticipada el monto que percibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre, tras la aplicación del aumento correspondiente.

El ajuste se definió a partir del índice de inflación de septiembre informado por el INDEC, que desde julio de 2024 se utiliza como referencia para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El incremento proyectado para noviembre será del 2,1 %, por lo que los nuevos valores estimados quedarán en:

  • AUH: $119.714
  • AUH con discapacidad: $389.809

Es importante tener en cuenta que los beneficiarios no cobran el total, ya que se retiene el 20 % de la prestación. Ese monto se libera una vez por año, al presentar la Libreta AUH que acredita la asistencia escolar y los controles de salud.

Además, continúa vigente el beneficio de la Tarjeta Alimentar, cuyos montos se mantienen sin cambios para noviembre:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

