ATENCIÓN

ANSES actualizó los montos de las asignaciones para marzo de 2026

El organismo previsional aplicará un aumento del 2,88% en función de la inflación de enero. Así quedan los montos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores que se abonarán en marzo de 2026 para las distintas asignaciones familiares y universales. La actualización responde al índice de inflación correspondiente a enero y se aplica de manera automática a todas las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad.

El incremento definido para este mes es del 2,88%, porcentaje que surge del último dato oficial de inflación y que impacta tanto en jubilaciones y pensiones como en asignaciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Con el aumento, AUH queda establecida en:

  • Monto total por hijo: $132.813
  • Monto mensual que se cobra efectivamente: $106.250 (el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH)

En el caso de AUH por hijo con discapacidad, el monto asciende a $432.461.

Asignaciones Familiares

Los valores de las asignaciones familiares varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para marzo de 2026, los montos son los siguientes:

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingresos hasta $999.482: $66.413
  • Entre $999.482 y $1.465.838: $44.798
  • Entre $1.465.838 y $1.692.360: $27.096
  • Más de $1.692.360 (hasta el tope establecido): $13.979

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

  • Ingresos hasta $999.482: $216.239
  • Entre $999.482 y $1.465.838: $152.974
  • Más de $1.465.838: $96.546

Las asignaciones por prenatal y maternidad se liquidan con la misma escala que la Asignación Familiar por Hijo.

Desde el organismo previsional recordaron que no es necesario realizar ningún trámite adicional para percibir los nuevos montos, ya que la actualización se aplica de forma automática en el calendario de pagos correspondiente a marzo.

