ANSES actualizó los montos de las asignaciones para marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores que se abonarán en marzo de 2026 para las distintas asignaciones familiares y universales. La actualización responde al índice de inflación correspondiente a enero y se aplica de manera automática a todas las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad.

El incremento definido para este mes es del 2,88%, porcentaje que surge del último dato oficial de inflación y que impacta tanto en jubilaciones y pensiones como en asignaciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Con el aumento, AUH queda establecida en:

Monto total por hijo: $132.813

Monto mensual que se cobra efectivamente: $106.250 (el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH)

En el caso de AUH por hijo con discapacidad, el monto asciende a $432.461.

Asignaciones Familiares

Los valores de las asignaciones familiares varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para marzo de 2026, los montos son los siguientes:

Asignación Familiar por Hijo

Ingresos hasta $999.482: $66.413

Entre $999.482 y $1.465.838: $44.798

Entre $1.465.838 y $1.692.360: $27.096

Más de $1.692.360 (hasta el tope establecido): $13.979

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Ingresos hasta $999.482: $216.239

Entre $999.482 y $1.465.838: $152.974

Más de $1.465.838: $96.546

Las asignaciones por prenatal y maternidad se liquidan con la misma escala que la Asignación Familiar por Hijo.

Desde el organismo previsional recordaron que no es necesario realizar ningún trámite adicional para percibir los nuevos montos, ya que la actualización se aplica de forma automática en el calendario de pagos correspondiente a marzo.