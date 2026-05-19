ANSES actualiza los topes de ingresos para cobrar SUAF desde junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificará desde junio los límites de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La actualización responde al ajuste por movilidad basado en la inflación informada por el INDEC.

Con el nuevo esquema, el ingreso máximo permitido por grupo familiar rondará los $4,49 millones, mientras que el tope individual será cercano a los $2,24 millones. La medida alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Desde el organismo recordaron que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual establecido, o si el ingreso total del hogar excede el tope general, automáticamente se pierde el derecho a cobrar las asignaciones familiares.

El cambio impactará en beneficios como la Asignación Familiar por Hijo, Prenatal, Ayuda Escolar Anual, Nacimiento, Matrimonio y Adopción, entre otros programas incluidos dentro del SUAF.

Cuánto se cobra por SUAF en junio

Con el aumento, los montos del SUAF también se actualizan. La asignación por hijo será de $72.474, mientras que la asignación por hijo con discapacidad ascenderá a $235.967. Además, el pago único por nacimiento será de $84.478, por adopción de $505.070 y por matrimonio de $126.489. Por su parte, la asignación por cónyuge se ubicará en $17.585.