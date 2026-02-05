ANSES activa a fines de febrero un bono: quiénes pueden cobrarlo

A fines de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a acompañar a trabajadores que perdieron su empleo sin justa causa. Los montos pueden superar los $300.000, según la mejor remuneración percibida y los topes establecidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El monto que recibe cada persona no es igual para todos: se calcula sobre el 75% del mejor salario de los últimos seis meses previos al despido y luego se ajusta al piso o techo del beneficio. El piso no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, mientras que el techo no puede superar el 100%, por lo que en algunos casos la prestación puede acercarse a los $345.000.

Para acceder a esta ayuda, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos según su situación laboral previa a la desvinculación. Quienes eran trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido. En tanto, los trabajadores eventuales o de temporada tienen que haber trabajado al menos 90 días durante el último año antes de la finalización de su empleo.

Un punto clave es el plazo para iniciar el trámite: debe comenzarse dentro de los 90 días posteriores al despido, ya que, de lo contrario, se pierde el derecho a cobrar la prestación.