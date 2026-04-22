Anmat suspendió a una distribuidora mendocina de insumos médicos: ¿qué irregularidades detectaron?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso este miércoles la suspensión preventiva de una empresa radicada en Mendoza dedicada a la importación y distribución de insumos médicos. La medida se tomó luego de que se detectaran graves irregularidades en su funcionamiento.

La medida, oficializada a través de la Disposición 2063/2026, alcanza a Biogamma S.R.L., cuya planta se encuentra en calle Cervantes al 1800, en Godoy Cruz. La decisión se tomó luego de una inspección realizada por el Instituto Nacional de Productos Médicos.

Durante el procedimiento, se constató la presencia de productos vencidos y otros sin los rótulos de importación correspondientes, lo que encendió las alertas sobre el control de calidad de los insumos.

Además, los inspectores detectaron fallas en la trazabilidad de una prótesis de cadera importada, y se halló otra pieza con el envase abierto y sin su correspondiente protección, lo que compromete su esterilidad.

En paralelo, se observaron deficiencias en las condiciones de higiene y mantenimiento del lugar, con depósitos que presentaban humedad y deterioro estructural.

Otro de los puntos críticos fue la realización de tareas de reúso de productos en sectores no habilitados, una práctica que implica riesgo de contaminación cruzada.

Ante este escenario, el organismo resolvió suspender las habilitaciones de la firma hasta que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas, al tiempo que inició un sumario sanitario por incumplimientos a las normas vigentes.

Otra firma del país también fue inhabilitada

En paralelo, en la misma disposición se prhibe comercializar productos de la firma Ripezzi S.R.L. (vinculada al grupo Skymedic). Según detalla Anmat, la medida responde a que la empresa no opera sin tener un Director Técnico designado, tras la renuncia de la profesional a cargo en febrero pasado.