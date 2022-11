El 61 aniversario de la Cámara de Comercio se llevó a cabo este viernes y el Intendente de Tunuyán Prof. Martín Aveiro aprovechó para contar los avances del sector privado en materia de turismo. Nuevos hoteles, bodegas y restaurantes inaugurarán en el departamento.

Este viernes se llevó a cabo el Sunset donde los integrantes de la Cámara de Comercio Industria Agricultura y Turismo de Tunuyán celebraron el fruto de un nuevo ao de trabajo y, como se esperaba, los discursos fueron bastante duros, en torno a la situación coyuntural de la provincia y el país.

En su discurso, el Intendente de Tunuyán hizo mención al cambio que han tenido los municipios «…Los municipios han cambiado su rol del 2012 a la fecha, los municipios de la provincia de Mendoza que a diferencia muchas provincias son pocos y están más concentrados. No es lo mismo del 2010-2011-2012 a la fecha son municipios que tienen otro rol, son municipios que van más allá de una recolección de efesios o de una higiene urbana. Son municipios que generan una empatía permanente».

Agradeció el trabajo en conjunto a Rodolfo Suarez

En un segundo momento de su discurso agradeció a Rodolfo Suarez por trabajar en conjunto. «Quiero agradecerle Rody por por todo lo que venimos haciendo juntos, porque la verdad que en el último tiempo hemos podido resolver en conjunto caminos productivos, demarcación, estamos trabajando juntos en vivienda, estamos trabajando juntos y siempre tengo la memoria esa foto; de un día muy importante para los tunuyaninos y también lo va a hacer para Tupungato cuando el Ministerio del interior fuimos parte de lo que fue esa gran firma junto a Gallego que no lo he visto hoy no sé si está presente pero que te viene dando una lucha dura y brava dentro de Aysam todos los días para cambiar la realidad», haciendo referencia a la presidencia de Alejandro Gallego en Aysam.

Anuncios sector turístico

Otro de los grandes momentos en su discurso tuvo que ver con el anuncio de inversiones privadas en sector del turismo y de la gastronomía. «Hay un sinfín de problemas y hay muchas dificultades que todos los días hay que encararlas hay que hacerle frente hay que escucharlas. Pero también es cierto que pasan cosas buenas y muy positivas, en este mismo momento donde estamos hoy acá; se está inaugurando una bodega nueva y un restaurante en Los Chacayes, Bodega La Vigilia, que en muy poco tiempo está dando apertura y mostrando un nuevo lugar al turismo. En muy pocos días está iniciando Zuccardi que antes de venir estuvimos hablando un rato, la nueva bodega en la calle Aveiro, en calle Nueva como le decimos los tunuyaninos».

«En muy poco tiempo la familia Groisman está Iniciando un centro comercial a cielo abierto y un nuevo hotel con 80 habitaciones en la zona de Los Árboles, en muy poco tiempo La Morada ya empezó a ejecutar un nuevo emprendimiento; Casa de Uco se está expandiendo con un nuevo complejo; en el complejo Clos de Los Siete la cadena Hyatt, se va a imponer con un nuevo hotel haciendo un nuevo espacio que tiene que ver con Tunuyán» continuó Martín Aveiro.

«Este es crecimiento, es desarrollo, es empleo, es transformación permanente y en esto el estado siempre, siempre viene acompañando facilitando y estando a disposición; hay muchas cosas más que tienen que ver con la vida cotidiana, con la diaria, con doña María, con doña Rosa, con Juan, con Roberto, que nos pasa y atendemos los municipios. Seguramente todos los intendentes que hoy nos acompañan saben de qué les hablo, están siempre en la misma lucha, en la misma pelea permanente para dar solución a un sinfín de situaciones y problemas.»

El aniversario de la Cámara de Comercio contó con el apoyo de más de 50 empresas, entre nacionales, provinciales y locales, a través de sponsors, una wine expo y otras en el lugar con sus servicios. También estuvieron presentes más de 400 personas vinculadas al mundo productivo del Valle de Uco