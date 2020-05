Por Daiana Collovati

Luego de obtener los 100 Sckling con su Viña Cobos Malbec 2017 y ser nombrado como el Enólogo Joven del año por Tim Atkin, Andrés Vignoni dialogó con Diario NDI sobre sus perspectivas y el poder del malbec de Mendoza.

Andrés, hemos tenido la oportunidad de seguir tus pasos y en este último tiempo ha sido notable tu crecimiento profesional, primero con la puntuación de Suckling y ahora, hace unos días atrás, Tim Atkin te nombra como el enólogo joven del año. Contanos cómo estas viviendo estos reconocimientos..

-.Fue un mes muy intenso muy cargado, al principio fue una mezcla de sentimientos, de algún modo la sensación de la tarea cumplida, por otro lado la felicidad que todo el trabajo en equipo sea bien ponderado; también está la responsabilidad, que es ver lo que viene asique fueron momentos fuertes, por un lado tenía mucha exposición y por otro lado estaba muy metido en la intimidad de mi casa, del hogar, con mi pareja tratando de hablar mucho, de dilucidar lo que significaba sin subirse a ningún podio y mirar con optimismo lo que viene.

Seguramente vienen a la memoria un montón de momentos y personas que marcan tu camino como enólogo…¿Si tuvieras que nombrar a tu referente/s quiénes serían?

-.En mi caso particular, mi primer reacción fue mi familia, mis abuelos que fueron enólogos sin título que tuvieron sus bodeguitas y hicieron vino toda su vida según la tradición. Mis viejos que son los dos enólogos y fueron los primeros enólogos universitarios de la familia y trajeron esto a mi vida y porsupuesto a Paul Hobbs que fue quien me dio la oportunidad de trabajar en Viña Cobos y que realmente formó mi cabeza para entender al vino desde lo puntual, desde lo preciso que justamente es el amor al detalle y estar en el viñedo, hasta lo global que es tener la consciencia de que cuando hacemos un vino de este calibre competimos con todos, no solamente con los vinos argentinos. La busqueda de la perfección es algo que Paul nos ha inculcado a todos y es a él al que le debemos muchos de nuestros conocimientos.

El puntaje perfecto para el malbec Cobos 2017 sin dudas está enlazado con este último reconocimiento como enólogo joven..describinos este vino y su identidad

-.Acerca de Cobos Malbec 2017 es un vino que viene un poco a revolucionar lo que venia haciendo Cobos Malbec en sí mismo, que siempre fue el vino de un bloque en particular y apartir del 2017 evoluciona al mejor malbec de la bodega asique hay distintos viñedos en él, la base es viñedo chañares se encuentra en Los Árboles Tunuyán pero además tiene parte del viñedo Marchiori en Perdriel y un poco del viñedo rebon La Consulta. La busqueda de la identidad del mejor malbec del año se ve bien reflejada en este vino que es muy puro en el aspecto oflativo y es bastante complejo, tiene algunas notas de hierbas secas andinas, mucha fruta negra, fruta azul, algunas notas de grafito y aromas terciarios como chocolate amargo y caja de tabaco, en la nariz muy expresivo. En la boca es un vino jugoso fluido dinámico, tiene muy buena acidez muy buen centro de boca y lo más lindo lo tiene al final que queda esa sensación agradable, concentrado, elegante y extremadamente disfrutable.

¿Crees que hay otro varietal que Mendoza puede llegar a posicionar de forma exponencial en el mundo..quizás tenes alguna preferencia que nos puedas comentar?

-.Es muy difícil pensar que otro varietal puede llegar a donde llegó el malbec en Argentina, sin embargo hoy estamos teniendo excelentes resultados con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Chardonnay y eso habla también de la versatilidad de Argentina y de Mendoza en particular, pero repito creo que ninguno alcance el esplendor que alcanza el malbec que realmente su lugar en el mundo es Mendoza, pero tenemos excelentes exponentes.



A nuestro modo de ver, este tipo de “elogios” en el mundo del vino, te posicionan y también te ponen un poco en el núcleo de atención, cuáles son tus perspectivas y proyectos

-.Sin dudas que los elogios llaman la atención y eso está bien sobre todo a nivel de vino, porque es de celebrar que el vino siga llamando tanto la atención, mi perspectivas son seguir trabajando; los vinos que soñamos hoy recién los podemos probar en tres cuatro años asique siempre es como una mirada de futuro y los festejos de un vino de 100 puntos tenemos que atribuirselo a las personas que fuimos hace tres años asique la perspectiva es la evolución constante, siempre estar pensando en los detalles y cómo mejorar los vinos, no solamente para lo que pensamos nosotros en el momento de la vida en el que estamos, también en el momento de la vida en el que están los consumidores que son los que realmente disfrutan del vino.



La “nueva realidad” de la que habla el mundo…¿Cómo llega al mundo del vino?. Y a nivel personal, cuáles son los desafíos que enfrentan en la actualidad.

-.La nueva realidad, realmente afecta al mundo del vino, tenemos que hacer un replanteo enorme porque parte del éxito del vino argentino reside en la cantidad de turismo en la cantidad de consumidores sobre todo de América Latina y Estados Unidos que venían y llevaban los vinos más caros.

Hace muy poco hablé en una nota de como la cadenas intermedias, los distribuidores se han visto muy amenazados porque la venta directa ha crecido mucho y las personas están buscando llegar a la fuente de producción para informarse, para tener contacto directo con el productor y para ahorrar dinero, asique veremos como queda el nuevo paradigma. A nivel personal ha sido fuerte porque nos tocó trabajar, no pudimos hacer la cuarentena en casa como se debía y el desafío es justamente optimizar todos los recursos todo el tiempo que uno está en la bodega está en el viñedo porque quizás puede venir algo mucho más fuerte y no podemos ir, asique se plantean nuevos paradigmas tecnológicos, nuevos paradigmas de trabajo, hay que conducir al equipo para que entienda que esta nueva realidad no es mala, si no que es diferente.

Otro de los desafíos de esta actividad es el manejo del recurso hídrico..en tu experiencia, ¿Crees que aún hay mucho suelo apto para la vid, cuáles son los cambios que sentís que son necesarios para la industria?

-.Estamos frente al calentamiento global donde el agua cada vez escasea más, es muy difícil predecir que es lo que va a venir y bueno desde mi punto de vista hay mucho suelo apto para la vid, la vid se adapta casi a cualquier cosa y por el calentamiento global vamos a tener que ir más arriba de la montaña o más al sur, el gran problema es que no tenemos agua, suelo hay, lo que no tenemos es agua para regar todos los suelos porque sería un despropósito dejar de regar lo que ya está plantado para regar más arriba y se seque lo que está más abajo



No podemos dejar de preguntarte acerca del Valle de Uco …¿Cuál ha sido tu experiencia como enólogo con este lugar?

-.El Valle de Uco representa casi el 60% de la viña de Viña Cobos y elaboramos vinos desde Pareditas hasta Villa Bastías, pasando por Altamira, La Consulta, Vista Flores, Chacayes, Los Árboles, Gualtallary, Los Sauces, Villa Bastías, El Peral, San Pablo asique conozco muy bien el Valle y mi experiencia es increíble asique agradecido a la diversidad que encontramos en el Valle y sobre todo a como se ve reflejada en los vinos, en la cantidad de estilos distintos que podemos obtener. Siempre privilegio mucho la frescura de sus vinos, la intensidad y vivacidad de los colores y en la boca me gustan mucho los taninos que normalmente son firmes pero elegantes, un lugar inmenso que todavía nos queda descubrir mucho y hemos empezado a interpretar de buena manera asique gran futuro para el Valle de Uco.