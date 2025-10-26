Search
Andrés Lombardi: “La modalidad de votación es rapidísima”

El presidente de la Cámara de Diputados y de la UCR, Andrés Lombardi, emitió su voto en Las Heras.

El presidente de la Cámara de Diputados y de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, emitió su voto en la escuela Bernardo O’Higgins, de Las Heras.

Tras sufragar, destacó la normalidad con la que se desarrollan los comicios en toda la provincia y valoró la agilidad del proceso gracias a la boleta única papel.

“La modalidad de votación es rapidísima, no hay demoras ni filas en las escuelas, lo que demuestra el avance que significa este sistema”, señaló.

Además, llamó a los mendocinos a participar activamente: “Es muy importante que todos hagan uso de su derecho a votar; con sus imperfecciones, la democracia sigue siendo el mejor sistema para construir proyectos colectivos”.

