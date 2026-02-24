Andrés Calamaro vuelve a Mendoza con su gira “Como Cantor”

Andrés Calamaro presenta Como Cantor, su nueva gira, en la que el legendario músico explora una dimensión más esencial y profunda de su obra.

Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.

Como parte del tour, el músico vuelve a Mendoza el 30 de abril, para dar un único concierto en el Arena Maipú Stadium.

La preventa de entradas exclusiva clientes Visa Banco Macro comienza el hoy martes 24 de febrero, a las 16 horas en Ticketek.com.ar.

Mientras que la venta General el miércoles 25 de febrero, a las 16 horas, por Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo).

⁠Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas fueron en el Hipódromo de La Plata, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.

Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Andrés Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira.