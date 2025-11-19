Andrea Bocelli fue condecorado por Javier Milei 

El presidente Javier Milei condecoró al músico Andrea Bocelli en la Casa Rosada, en el marco de la gira que trajo al tenor italiano a la Ciudad de Buenos Aires para realizar dos shows que incluyeron una presentación en el Teatro Colón.

Durante el evento, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada este miércoles al mediodía, el Presidente condecoró al cantante con la distinción de Orden de Mayo al Mérito en el grado de Comendador, la cual “simboliza el reconocimiento de la República Argentina hacia quienes, por sus méritos y contribuciones, se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que otorga nuestro país”, según explicaron.

A su turno, Bocelli expresó su emoción por el reconocimiento tras recibir la medalla de manos del jefe de Estado: “Vivo este momento como si fuera un sueño”, señaló y agregó: “Nací en la campaña toscana, en Italia, con un gran amor por la música. Pero nunca me hubiera imaginado, y tampoco lo hubieran hecho mis padres, que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este”.

“Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón demostrandoles mi gratitud”, expresó el cantante y aprovechó para “agradecer en este momento a todo el público que me ha recibido con tanto afecto acá en Argentina”, durante sus dos conciertos. “Espero volver pronto”, pronunció.

Luego de sus conmovedoras palabras, Andrea Bocelli se sentó frente a un piano e interpretó el tango “Por una cabeza”. Instantes después, a pedido del público, cantó el clásico “Bésame mucho”, el cual se ganó un gran aplauso de todos los presentes en el auditorio del Salón Blanco.