Andraos defendió en el Congreso el proyecto del barrio Bordelongue: “Iban a ser usurpadas”

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, participó de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación, donde presentó el caso del barrio Bordelongue como ejemplo de intervención municipal frente a la crisis habitacional. Durante su exposición, sostuvo que el municipio decidió avanzar con la finalización de las obras para evitar el abandono del predio y posibles usurpaciones, en un contexto nacional marcado por la paralización de la obra pública.

El proyecto Bordelongue contempla 300 viviendas y lotes urbanizados, de los cuales ya fueron entregadas 107 casas en una primera etapa. Según explicó el jefe comunal, la obra había quedado frenada con un avance cercano al 70% y requirió una inversión superior a los 5.600 millones de pesos para poder completarse. Andraos afirmó que gran parte de ese financiamiento fue absorbido por el municipio, con acompañamiento parcial de la Provincia mediante aportes y créditos.

En su discurso, el intendente cuestionó la ausencia de políticas habitacionales a nivel nacional y aseguró que el mercado por sí solo no logra resolver el acceso a la vivienda para amplios sectores de la población. En ese sentido, remarcó que muchos de los adjudicatarios son trabajadores como docentes, enfermeros y empleados municipales que hoy no pueden acceder a créditos hipotecarios tradicionales. El planteo fue respaldado por el diputado nacional Martín Aveiro, quien también criticó el freno de la obra pública y advirtió sobre el impacto económico y social de las construcciones paralizadas.

El caso Bordelongue, sin embargo, también fue de impacto en los valletanos. El proyecto había quedado detenido durante la gestión nacional de Alberto Fernández. Lamentablemente, desde la entrega de viviendas se registraron distintos hechos delictivos en la zona, al ser un sector rodeado por asentamientos y barrios vulnerables. En el Congreso, el debate dejó en evidencia la preocupación compartida por el déficit habitacional y la dificultad de sostener obras de vivienda en el actual contexto económico.