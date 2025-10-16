Search
Instagram Facebook Twitter
discapacidad
ATENCIÓN

ANDIS explica cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El organismo nacional detalló los pasos para actualizar el certificado, un requisito fundamental para acceder a beneficios en salud.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite a las personas con discapacidad acceder a distintos beneficios en salud, educación, transporte y otros ámbitos. Recientemente, se otorgaron prórrogas para los vencimientos previstos durante 2025.

Por medio de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) amplió la vigencia de los certificados, tanto en formato físico como digital.

Pasos para renovar el CUD

  1. Reunir la documentación médica necesaria con tu equipo de salud (informes, certificados, estudios complementarios).
  2. Solicitar un turno ante la Junta Evaluadora en el lugar indicado.
  3. Asistir puntualmente al día de evaluación; no concurrir implica perder el turno y tener que iniciar el trámite nuevamente.
  4. Retirar el certificado o la resolución de denegación en el mismo lugar donde se realizó la evaluación. Esto puede hacerlo cualquier persona mayor de 18 años presentando el documento original del interesado.

Beneficios que otorga el CUD

  • Salud: cobertura de prestaciones de rehabilitación, medicamentos, tratamientos y equipamiento relacionado con la discapacidad.
  • Transporte: viajes gratuitos en transporte público terrestre.
  • Asignaciones familiares: asistencia escolar anual, asignaciones por hijo o cónyuge con discapacidad.
  • Otros beneficios: exenciones en peajes e impuestos, según trámite ante autoridades correspondientes.
  • Símbolo Internacional de Acceso: permite estacionar en espacios habilitados independientemente del vehículo que uses.

ETIQUETAS:

ANDISpersonas con discapacidadCUDpasosrenovarbeneficios

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza rendirá homenaje a los Héroes de Malvinas con “Atardecer en el Memorial”

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

ANDIS explica cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Por: Violeta Díaz Costa

EMOCIONANTE

Godoy Cruz recibe un evento internacional con vino, música y charlas

Por: Violeta Díaz Costa

EFEMÉRIDES

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación

Por: Violeta Díaz Costa

Boletín Oficial

Echaron a un empleado público por inasistencias injustificadas

Por: Belén García

EL ÚLTIMO PELDAÑO

¿Cuándo jugará Argentina la final del Mundial sub 20?

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter