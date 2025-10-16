ANDIS explica cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite a las personas con discapacidad acceder a distintos beneficios en salud, educación, transporte y otros ámbitos. Recientemente, se otorgaron prórrogas para los vencimientos previstos durante 2025.

Por medio de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) amplió la vigencia de los certificados, tanto en formato físico como digital.

Pasos para renovar el CUD

Reunir la documentación médica necesaria con tu equipo de salud (informes, certificados, estudios complementarios). Solicitar un turno ante la Junta Evaluadora en el lugar indicado. Asistir puntualmente al día de evaluación; no concurrir implica perder el turno y tener que iniciar el trámite nuevamente. Retirar el certificado o la resolución de denegación en el mismo lugar donde se realizó la evaluación. Esto puede hacerlo cualquier persona mayor de 18 años presentando el documento original del interesado.

Beneficios que otorga el CUD