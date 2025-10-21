Andes Talleres, sede del cierre de campaña de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza

Este martes, el frente que conforman La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, confirmó su cierre de campaña, a 5 días de las elecciones en el país.

Al igual que la presentación de candidatos nacionales y provinciales, la sede será el club Andes Talleres (Belgrano 1547), desde las 18:30 horas.

Los disertantes serán en inicio solamente cuatro: el gobernador Alfredo Cornejo, Andrés Lombardi, presidente de UCR Mendoza, su par de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano y el candidato a diputado nacional en primer termino, Luis Petri.

A ellos, se le sumarían en la mesa principal, la vicegobernadora Hebe Casado y los cuatro candidatos restantes de la lista nacional: Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral y Mauricio Pinti Clop.