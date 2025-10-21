Search
Instagram Facebook Twitter
Asistimos a la presentación de candidatos de la alianza LLA + Cambia Mendoza, un paso clave para
Queda poco

Andes Talleres, sede del cierre de campaña de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza

Este miércoles, el oficialismo provincial y las fuerza oficialista nacional harán el acto de cierre de campaña para esperar las elecciones.

Este martes, el frente que conforman La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, confirmó su cierre de campaña, a 5 días de las elecciones en el país.

Al igual que la presentación de candidatos nacionales y provinciales, la sede será el club Andes Talleres (Belgrano 1547), desde las 18:30 horas.

Los disertantes serán en inicio solamente cuatro: el gobernador Alfredo Cornejo, Andrés Lombardi, presidente de UCR Mendoza, su par de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano y el candidato a diputado nacional en primer termino, Luis Petri.

A ellos, se le sumarían en la mesa principal, la vicegobernadora Hebe Casado y los cuatro candidatos restantes de la lista nacional: Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral y Mauricio Pinti Clop.

ETIQUETAS:

Cambia MendozaLa Libertad AvanzaCierre de campañaLa Libertad Avanza + Cambia Mendoza

+ Noticias

Queda poco

Andes Talleres, sede del cierre de campaña de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza

Por: Agustin Zamora

crecimiento

Nueve empresas quieren renovar la Ruta 143 que conecta San Carlos con San Rafael

Por: Redacción NDI

Datos económicos

Tensión cambiaria en la antesala de las elecciones: a cuánto cotiza el dólar

Por: Redacción NDI

Éxito rotundo

El Festival Montaña debutó con éxito y ya confirmó su edición 2026

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza lanza un nuevo espacio de “Autoconocimiento a través del Movimiento”

Por: Violeta Díaz Costa

Doce bodegas confirman su presencia en la Peatonal del Vino 2025

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter