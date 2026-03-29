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Caso $Libra

Analizan la detención de uno de los involucrados en el Caso $Libra

La situación de Mauricio Novelli continúa en la mira y se profundiza la investigación. Podría ser detenido en los próximos días.

Mauricio Novelli, el empresario involucrado en el caso $LIBRA, se encuentra cada vez más complicado y el fiscal Eduardo Taiano, luego de los resultados de los peritajes que se conocieron hasta el momento, podría solicitar su detención

Durante los próximos días, Novelli enfrentaría un posible pedido de prisión preventiva, al mismo tiempo en que la justicia analiza cómo se habría conectado el dinero de las estafas cripto con el financiamiento político.

Según la información recolectada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el peritaje en los dispositivos móviles de Novelli, se encontraron más de 35 comunicaciones entre el empresario y allegados al Gobierno Nacional durante el mismo 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento y la caída del memecoin.

Asimismo, se detectaron numerosas comunicaciones y un supuesto borrador de acuerdo confidencial de pagos por 5 millones de dólares entre Novelli y Javier Milei. El documento, creado el 11 de febrero del 2025, consiste en una anotación escrita originalmente en inglés, que indicaría tres pagos: el primero por adelantado, el segundo luego de una publicación de Milei en redes sociales – la que desató todo- y el tercero, posterior a la firma de un contrato en persona.

Esto derivó en la detección de ciertas contradicciones, entre los registros técnicos, con la versión inicial del Presidente de la Nación, sobre cuándo y cómo promocionó el proyecto de inversión en la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta de X oficial.

Luego de los resultados obtenidos, se espera que en el mes de abril la Justicia profundice en la investigación, debido a que los chats y audios recuperados dejan entrever un supuesto vínculo comercial de mucho tiempo, previo al lanzamiento de $Libra, con el entorno presidencial y presuntos pagos ilegales. Por otra parte, la Cámara de Casación ya rechazó planteos de Novelli para levantar embargos. 

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