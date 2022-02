El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti lleva a cabo reuniones con los sectores involucrados con la mira puesta en ampliar la oferta: “Evidentemente, el mercado no asigna bien los recursos”, advirtió. El problema que identifica es que hay muchas viviendas vacías que nos son alquiladas ni vendidas.

Debido a la caída en la oferta de viviendas en alquiler, con precios que no son rentables para dueños y que también son impagables para los inquilinos, analizan modificaciones en los alquileres. La última ley de alquileres profundizó los desacoples, por eso es que el gobierno nacional analiza la regulación de los alquileres.

Lo afirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien apuntó a intervenir sobre las viviendas vacías con el objetivo de ampliar la oferta. «“Evidentemente, el mercado no asigna bien los recursos. En grandes distritos urbanos, particularmente la Ciudad de Buenos Aires, hay un hecho en el cual el propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compró, y el inquilino no puede pagar esa renta”, describió.

Las posibles medidas: impuesto al inmueble vacío

“Nuestra idea es reunirnos con la mente lo más abierta posible, primero pensamos en cómo ampliar la oferta”, contó Feletti este miércoles, a C5N.

También habló sobre la posibilidad de aplicar un impuesto a la vivienda ociosa -idea que en el Poder Ejecutivo pensó el año pasado- el funcionario del área de Comercio respondió: “Quiero escuchar y tratar de trazar un rumbo que permita volver a interseccionar el valor del alquiler entre las dos partes”. Pero reconoció que en una circunstancia de esta índole “nadie queda conforme”.

“En todos los países hay regulaciones respecto del costo de la vivienda vacía, en la Ciudad de Buenos Aires hay un boom de construcción y de renta inmobiliaria que no se puede realizar porque no tiene liquidez, pero a su vez tampoco lo ponen en alquiler porque el inquilino no lo puede pagar. Hay que resolver esto porque sino estamos en una situación de construcción, viviendas vacías y gente que se hacina”, advirtió.