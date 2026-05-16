Anabel Fernández Sagasti será madre por primera vez

A través de una tierna publicación en las redes sociales, Cristian Cimminelli y la reconocida política mendocina Anabel Fernández Sagasti compartieron una de las noticias más importantes de sus vidas: están esperando su primer hijo juntos.

El anuncio se dio a conocer mediante una postal íntima y familiar en la que se puede ver a la pareja sonriente en su hogar. En la fotografía, resalta el avanzado estado de embarazo de la legisladora kirchnerista, mientras ambos posan afectuosamente junto a su mascota.

Con un mensaje cargado de emoción, el periodista expresó la felicidad que atraviesa la pareja al escribir: “Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino“, cerrando la dedicatoria con un afectuoso “te amo”.

Por su parte, la senadora nacional no tardó en reaccionar con complicidad y alegría en la sección de comentarios. “Un mendocino is coming…“, respondió, sumándose al entusiasmo por la dulce espera.

Como era de esperarse, la publicación generó un gran impacto inmediato en la comunidad digital. En pocos minutos, el posteo se llenó de interacciones, cosechando decenas de “me gusta” y una ola de mensajes de felicitación por parte de familiares, afectos y seguidores.

La llegada del nuevo integrante de la familia está prevista para el próximo mes de septiembre. Este emotivo anuncio marca una nueva y feliz etapa para la pareja, quienes eligieron celebrar y compartir abiertamente esta hermosa noticia con su entorno.