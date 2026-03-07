Anabel Fernández Sagasti llamó a la unidad de los productores

La senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti se refirió a la actualidad del sector tras participar en el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Se trata de un pacto que incluya a productores, trabajadores y empresarios para que la vitivinicultura pueda superar la crisis en la que está inmersa.

“Deseo que el año que viene podamos celebrar una vendimia en la que al productor le haya ido bien, los empresarios tengan previsibilidad y cada botella de vino mendocino haya llegado a más góndolas en el exterior, representando el trabajo y la industria de nuestra provincia”, señaló la legisladora.

“Hoy no estamos pasando un buen momento para la vitivinicultura, pero entiendo que podemos salir adelante si nos ponemos de acuerdo, si hay menos peleas, si desarrollamos un proyecto productivo e impulsamos un verdadero pacto de vendimia entre todos”, agregó.

Antes de ingresar al tradicional desayuno, Sagasti se reunió con trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA), quienes le manifestaron su preocupación por la crisis que atraviesa el sector.

En este sentido, la senadora afirmó que “necesitamos una política integral para la vendimia.

“Hoy parece que estamos jugando a la perinola, donde todos pierden: el productor pierde, el trabajador pierde y el empresario pierde. Si todos pierden, el problema no es de las personas; el problema es del sistema que estamos construyendo”.