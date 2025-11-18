Anabel Fernández Sagasti habló sobre la posibilidad de sumarse a la Corte Suprema de Justicia: ¿qué dijo?

Este martes, luego de varios días de rumores que la colocaban como candidata a integrar la Corte Suprema de Justicia, la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti salió al cruce de esa versión y sentenció de manera categórica: “No hay nada de eso“.

“No se hagan los rulos. No están sobre la mesa ningún nombre, ni hay cuestiones charladas, ni acuerdos hechos, ni nada por el estilo“, amplió Fernández Sagasti.

En ese sentido, la Senadora calificó a los rumores como “una operación berreta” de la que dijo desconocer de dónde salió, por lo cual se mostró “sorprendida“.

En cuanto a posibles negociaciones entre el peronismo y el gobierno de Javier Milei para postularla como Ministra de la Corte, Fernández Sagasti aseguró que no forma parte de ninguna negociación y que desconoce si su nombre está sobre la mesa.

Al ser consultada sobre si le gustaría formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Senadora de Unión por La Patria (UP) por Mendoza expuso que “no hay que nombrar a gente que no tiene nada que ver para embarrar la cancha“, y volvió a reafirmar que las versiones se trataron de una “operación muy burda“.