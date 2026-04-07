Anabel Fernández Sagasti cruzó a Luis Caputo por los préstamos del Banco Nación

El revuelo generado en torno a los préstamos que el Banco Nación otorgó a distintos funcionarios del oficialismo nacional sigue dejando tela que cortar. En las últimas quien tuvo un cruce en redes por este tema fue la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien mantuvo un ida y vuelta con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El intercambio se inició luego de una publicación del ministro en la red social “X”, donde ironizó sobre una supuesta vinculación de la mendocina con los préstamos. “Dos votos inesperados para el presidente en 2027”, escribió, en referencia a Fernández Sagasti y a la diputada Julia Strada. El posteo de Caputo respondía a una publicación del periodista Eduardo Feinmann, en el que exponía que la senadora había tomado un crédito del Banco Nación en el año 2018.

Ante esto, Anabel Fernández Sagasti recogió el guante: “Antes de hablar, chequeá. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde“. En ese sentido, la senadora fue más allá y arremetió contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el miembro del Gobierno nacional que acapara la mayor cantidad de críticas en los últimos días: “Ojalá Adorni pudiera decir lo mismo”.

En su respuesta, Fernández Sagasti acusó al Gobierno nacional de querer tapar “el desastre que están haciendo” y cargó contra el propio Caputo, a quien le exigió que “en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, traé la tuya del exterior“.

La polémica por los préstamos del Banco Nación

Este ida y vuelta se da en un contexto en el que el Gobierno nacional es criticado luego de que trascendiera que varios funcionarios y legisladores afines al presidente Javier Milei recibieron préstamos del Banco Nación. Según información de la Central de Deudores del Banco Central, el monto total desembolsado por la entidad superaría los $2.500 millones.

De acuerdo a lo trascendido, se trata principalmente de créditos hipotecarios con condiciones favorables destinadas a empleados del sector público, con tasas cercanas al 6% anual y financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad. En ese sentido, si bien se trata de líneas crediticias abiertas a trabajadores estatales, la concentración de montos elevados en funcionarios en actividad generó fuertes cuestionamientos del arco político.

Un dato que llamó particularmente la atención marca que los créditos con montos más elevados fueron destinados a integrantes del área económica.

En ese marco, desde el Banco Nación aclararon que se trata de un sistema estandarizado, sin beneficios discrecionales, y remarcaron que estas líneas fueron utilizadas por miles de personas y no exclusivamente por funcionarios.