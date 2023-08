Anabel Fernández Sagasti criticó a Omar De Marchi y lo dejó mal parado después del debate en el CUC

La senadora Anabel Fernández Sagasti criticó al candidato a gobernador por La Unión Mendocina tras el debate de candidatos en el Colegio Universitario Central (CUC). Ya que, el político proveniente de Luján de Cuyo tuvo un intenso cruce con un trabajador del recinto al haber acusado a los empleados públicos de vagos.

Sobre esto la política kirchneristas no se quedó callada y largó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter: “Impresionante la agenda de La Unión Mendocina: el candidato a vice de Luna de Miel en Cancún y el candidato a gobernador maltratando docentes en un debate en el CUC. Qué bueno que @lucasilardo lo puso en su lugar”, comentó Fernández Sagasti.

Todo por un momento en específico, en el cual Omar De Marchi arrancó a los gritos con un docente del establecimiento: “Hay gente desde el Estado que con el impuesto de todos viven tranquilitos todos los meses, con los suelditos depositados, no se calientan y el Estado no funciona (…) Si vos considerás que trabajás, felicitaciones, si no trabajás entonces no te felicito (…) Los empleados públicos trabajan y mucho. Los que no trabajan son los vagos. ¿Vos en dónde trabajás? ¿Acá en la escuela? Más que empleado público sos docente. Si vos considerás que trabajás, felicitaciones. Si no trabajás, bueno. Evidentemente no te felicito”, sentenció el candidato en discusión con el trabajador.

Por su parte, el peronista y candidato a vicegobernador, Lucas Ilardo, lo dijo lo siguiente tras la tensa situación: “Acá se vio el ejemplo más claro de la situación. Omar De Marchi dijo ‘vos no sos empleado público, sos docente’. No, son empleados públicos, son docentes y los tenemos que defender. Y por eso fue parte 7 años de un gobierno que menospreció a los docentes, creó el ítem aula y bajó el sueldo”.

Impresionante la agenda de La Unión Mendocina:



✅ El candidato a Vice de Luna de Miel en Cancún 👀

✅ El candidato a Gobernador maltratando docentes en un debate en el CUC. Qué bueno que @lucasilardo lo puso en su lugar👇🏻👏🏻 pic.twitter.com/hzW0KBNoe9 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 15, 2023

El debate

Todo esta discusión y polémica se dio en un debate organizado por los estudiantes del Colegio Universitario Central, quienes invitaron a los candidatos de las cinco fuerzas políticas más fuertes de cara a las elecciones a gobernador.

En este encuentro se hicieron presentes Omar De Marchi (La Unión Mendocina), Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda) y Mario Vadillo (Partido Verde). Mientras que no asistieron Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) ni Omar Parisi (Elegí), pero enviaron como representantes a sus compañeros de fórmula y candidatos a vicegobernador Hebe Casado y Lucas Ilardo, respectivamente.

En cuanto a lo central del debate, se escogieron tres ejes temáticos en los que los candidatos debieron dar sus posturas y propuestas para resolverlos. Los temas fueron los siguientes: