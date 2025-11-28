Search
Anabel Fernández Sagasti buscaría la gobernación de Mendoza en el 2027

La senadora nacional comenzó a reforzar su presencia en la agenda provincial tras el resultado de las últimas elecciones.

El panorama político posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre abrió un nuevo proceso de análisis dentro de Unión por la Patria. La disminución de bancas en el Senado y las diferencias internas dentro del bloque marcaron un escenario de reconfiguración en el que Anabel Fernández Sagasti comenzó a modificar su estrategia pública, orientando su actividad con mayor foco en Mendoza.

Dentro del Senado, legisladores del peronismo reconocen que el desempeño electoral fue menor al esperado y que esto afectará la correlación de fuerzas en la Cámara alta. Algunos integrantes del bloque manifestaron disconformidad con la conducción de José Mayans y con el rol político de Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto donde el oficialismo nacional salió fortalecido.

En el plano provincial, el peronismo mendocino atraviesa hace una década resultados electorales desfavorables. Referentes partidarios consultados señalaron que las divisiones internas y la falta de una propuesta unificada incidieron en el desempeño del espacio en los últimos comicios. También mencionaron que las distintas líneas internas no lograron consolidar una estrategia común para competir con el oficialismo de Alfredo Cornejo.

En este marco, Fernández Sagasti comenzó a intervenir con mayor frecuencia en debates provinciales. La senadora cuestionó el proyecto del diputado César Cattaneo que propone reformas a la Ley 9070 de acceso a la información pública, señalando riesgos de menor transparencia. Asimismo, planteó objeciones sobre la composición legislativa provincial y el trámite del Presupuesto 2026, al considerar que la amplia mayoría oficialista condiciona el debate parlamentario. También expuso críticas hacia la estructura salarial provincial.

Entre los factores que en el peronismo consideran relevantes para su eventual candidatura se encuentran: su nivel de conocimiento público dentro del electorado, el desgaste acumulado de tres gestiones consecutivas del radicalismo en la provincia y la relación entre el Gobierno Nacional y el oficialismo mendocino, que ha presentado momentos de tensión.

En paralelo, dentro de Cambia Mendoza se anticipa un escenario de competencia interna entre Ulpiano Suarez y Luis Petri, ambos con aspiraciones a suceder a Alfredo Cornejo, lo que podría influir en la dinámica electoral del oficialismo.

En síntesis, la posibilidad de que Anabel Fernández Sagasti busque la gobernación en 2027 gana espacio dentro del análisis político provincial, aunque las definiciones concretas dependerán de la evolución interna del peronismo y del contexto nacional en los próximos meses.

