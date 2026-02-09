Ampros se suma al paro nacional en contra de la reforma laboral

En un clima de creciente tensión, las principales entidades gremiales del sector sanitario de Argentina convocaron a una jornada de protesta de 24 horas para el próximo miércoles 11 de febrero. La medida de fuerza surge como respuesta al proyecto de reforma laboral que se debate actualmente en el Congreso.

La Asociación de Profesionales de la Salud de Mendoza (AMProS) confirmó su adhesión y detalló cómo se llevará a cabo la protesta a nivel local. La secretaria gremial, la Dra. Marcela Mora, anunció una concentración a las 10 en la Legislatura Provincial.

Los puntos centrales del reclamo local incluyen:

Rechazo absoluto a la reforma laboral por considerarla “precarizante”.

Pedido de apertura inmediata de paritarias.

Exigencia de una recomposición salarial urgente.

Pase a planta permanente de los trabajadores bajo contratos temporales.



La medida fue impulsada tras una cumbre en Córdoba, donde el Frente Sindical Unido (que agrupa a 86 gremios y a ambas CTA) decidió profundizar el plan de lucha.

Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSA), su presidenta, la Dra. María Fernanda Boriotti, fue contundente al solicitar que el proyecto de ley sea rechazado en su totalidad (in toto). Según la dirigente, la propuesta normativa “no contiene una sola cláusula a favor de los y las trabajadoras”, lo que justifica la paralización de actividades en los hospitales públicos.