Ampros rechazó la propuesta salarial del Gobierno: cuánto le habían ofrecido

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) rechazó la propuesta salarial presentada este martes por el Gobierno provincial en el marco de la Mesa de Comisión Negociadora, que se desarrolló en la Subsecretaría de Trabajo.

El ofrecimiento oficial consistió en un incremento del 5% en la asignación de clase para marzo y del 2% para mayo, ambos no acumulativos y calculados sobre la base fija de diciembre de 2025.

Tras el encuentro, la secretaria gremial de AMProS, Marcela Mora, expresó el malestar del sector. “Salimos muy decepcionados; la oferta del Ejecutivo no alcanza a cubrir en nada las expectativas, ni siquiera la inflación de este año y mucho menos una recomposición salarial”, afirmó.

Mora consideró que la propuesta resulta “indigna” y confirmó que fue rechazada de plano por el gremio. La dirigente también cuestionó la falta de avances en el reclamo por el pase a planta permanente de más de 2.000 profesionales de la salud que, según indicó, continúan con contratos precarios desde 2020.

“El 7% ofrecido para el primer semestre es un llanto, se trata de un porcentaje muy magro. Para un profesional de la salud que recién inicia significa alrededor de 12.000 pesos por mes. No alcanzamos a comprar ni un kilo de carne económica”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria general de AMProS, Claudia Iturbe, advirtió que los bajos salarios no solo afectan a los trabajadores del sector sino también a la población. “Debido a los sueldos que paga la Provincia, la más afectada es la comunidad, ya que esto dificulta enormemente el acceso a la salud”, concluyó.