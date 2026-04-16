AMProS pidió la renuncia del ministro de Salud de Mendoza: los argumentos

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) intensificó su reclamo contra el Gobierno provincial y pidió la renuncia del ministro de Salud, Rodolfo Montero, en medio de un escenario de creciente tensión. La medida fue anunciada tras una asamblea encabezada por la titular del gremio, Claudia Iturbe.

Desde el sindicato denunciaron una “falta total de diálogo” por parte de las autoridades (según indicaron, el ministro se había comprometido a recibirlos para discutir salarios y condiciones laborales, pero el encuentro nunca se concretó). “Eso demuestra que no hay voluntad de diálogo”, cuestionó Iturbe.

En ese marco, la dirigente advirtió sobre el impacto directo en el sistema sanitario y aseguró que “se está destruyendo la salud pública en Mendoza” (remarcó que son los propios trabajadores quienes sostienen el sistema día a día).

Uno de los puntos más críticos del reclamo tiene que ver con los ingresos del sector. Según Ampros, los profesionales de la salud serían los únicos que no recibieron aumentos salariales (lo que, afirman, provoca una falta de personal, menos turnos y demoras en la atención). “Cuando no hay salarios dignos, no hay profesionales”, sostuvo Iturbe.

Finalmente, el gremio también alertó sobre el cierre de servicios esenciales y la precarización laboral (mencionaron el cierre de maternidades y áreas de neonatología, además de trabajadores en condiciones informales), y advirtieron que la situación ya no solo afecta a los trabajadores, sino también a los pacientes.