AMProS exigió reabrir las paritarias y presiona al Gobierno tras negociaciones con otros gremios

En medio de la reactivación de las negociaciones salariales entre el Gobierno de Mendoza y distintos gremios del sector público, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) reclamó formalmente la reapertura de las paritarias del sector y exigió ser convocada a la mesa de discusión.

El planteo fue elevado al ministro de Gobierno, Natalio Mema, a quien el sindicato le solicitó la inmediata convocatoria y funcionamiento de la Comisión Negociadora según lo establece la Ley 7759 (normativa que regula las negociaciones colectivas en la administración pública provincial).

Desde el gremio explicaron que el pedido surge tras conocer que el Ejecutivo provincial volvió a reunirse con otras entidades sindicales para discutir mejoras salariales, lo que motivó el reclamo de igualdad en la instancia de diálogo.

La titular de Ampros, Claudia Iturbe, sostuvo que resulta imprescindible retomar las instancias formales de negociación para los profesionales de la salud (sector que representa a médicos, bioquímicos, psicólogos y otros trabajadores del sistema sanitario).

“Habiendo tomado conocimiento de que el Poder Ejecutivo Provincial reanudó las instancias de negociación con representantes gremiales, entendemos imprescindible que se reanude el diálogo con esta entidad gremial y que dicho proceso se encuadre plenamente dentro de los procedimientos establecidos por la Ley 7759”, expresó la dirigente sindical.

En ese sentido, Iturbe también pidió que el proceso se desarrolle respetando los principios de igualdad, transparencia y libertad sindical (criterios que, según remarcó, deben garantizar la participación institucional de todos los gremios involucrados).

Por su parte, la secretaria gremial de Ampros, Marcela Mora, remarcó que la Comisión Negociadora es el ámbito legal previsto para discutir condiciones laborales y salariales del sector de salud (espacio donde se canalizan formalmente los reclamos y propuestas del gremio).

“Por tal motivo, exigimos una respuesta contundente para los profesionales de la salud”, concluyó la dirigente, al insistir en la necesidad de que el Ejecutivo convoque nuevamente al sindicato a la mesa paritaria.