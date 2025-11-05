Ampros denunció que la nueva Ley de Empleado Público afecta derechos laborales en salud

La modificación de la Ley de Empleado Público sigue generando controversia en Mendoza. La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), encabezada por Claudia Iturbe, denunció la inconstitucionalidad de la reforma sancionada por la Legislatura provincial el pasado 30 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre.

El gremio presentó además un pedido formal de inaplicabilidad de la norma, argumentando que viola los artículos 14 bis y 18 de la Constitución Nacional, así como diversos Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. Según Ampros, la nueva legislación representa “una regresión inadmisible” en materia de derechos laborales y garantías básicas para el personal estatal.

“La norma impugnada modifica sustancialmente el Decreto-Ley 560/73 —Estatuto del Empleado Público—, introduciendo regresiones inadmisibles en materia de estabilidad, negociación colectiva, defensa en juicio y reparación por cesantías o sanciones arbitrarias, afectando de modo directo al personal profesional de la salud pública comprendido en dicho régimen”, señaló Iturbe con firmeza.

Desde el sindicato remarcan que los cambios impulsados por el Ejecutivo provincial debilitan la estabilidad laboral y abren la puerta a sanciones o cesantías sin garantías de defensa justa. Además, advierten que la reforma atenta contra la negociación colectiva, un derecho protegido por la Constitución.

En su declaración final, la dirigente sindical fue contundente: “Es una clara flexibilización laboral que se suma a las 26 leyes que aprobó Cornejo el año pasado, que embisten en detrimento de la salud pública de Mendoza”.