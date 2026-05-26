Ampliaron el sistema MendoTran: cuándo podría llegar al Valle de Uco

El Gobierno de Mendoza anunció una importante actualización de la aplicación “MendoTran Cuándo Subo”, que ahora permite conocer en tiempo real la ubicación de los colectivos, planificar recorridos y acceder a información detallada de cada unidad. La presentación fue encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Natalio Mema en el Centro de Monitoreo de Transporte de Ciudad.

La renovación del sistema incorporó servicios de Lavalle y de toda la zona Este, integrando esas regiones al uso de SUBE y al monitoreo en tiempo real. Además, la aplicación suma funciones como alertas personalizadas, visualización de colectivos con aire acondicionado o accesibilidad para personas con movilidad reducida, y acceso a estaciones de biciTRAN y puntos de carga SUBE. Actualmente, la plataforma ya monitorea cerca de mil servicios en toda la provincia.

La app MendoTran Cuándo Subo ahora suma la Zona Este y unifica en un solo sistema la información del transporte de Gran Mendoza, Lavalle y toda la región integrada con SUBE. Desde el celular, los usuarios pueden saber en tiempo real cuándo llega el colectivo, identificar si la… pic.twitter.com/Ehahkh6XB3 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 26, 2026

Sin embargo, la gran pregunta en departamentos como Tunuyán, Tupungato y San Carlos sigue siendo cuándo llegará el sistema al Valle de Uco. Aunque por ahora no hubo anuncios oficiales sobre una fecha concreta, desde el Gobierno provincial ya reconocieron que la expansión continuará hacia otras regiones del interior, entre ellas el Valle de Uco y la zona Sur.

En la actualidad, el transporte público del Valle de Uco funciona principalmente como servicio de media distancia y todavía no forma parte plenamente del ecosistema MendoTran ni del sistema SUBE. Aun así, la reciente expansión hacia Lavalle y el Este alimenta las expectativas de usuarios y municipios de la región, que esperan contar próximamente con herramientas digitales, monitoreo GPS y un esquema integrado que permita mejorar frecuencias, conexiones y planificación de viajes.